فيديو.. إيناس عز الدين: لا ادعي المرض ونقلت بالإسعاف إلى المستشفى

قالت الفنانة إيناس عز الدين، في فيديو نشرته عبر حسابها على فيس بوك، إنها لم تتدع المرض، كما يتهمها البعض بأنها تريد تحقيق شهرة وتريند من خلال ادعائها الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت عز الدين، أنها بعد عودتها من المغرب بـ4 أيام شعرت بصداع مستمر، وزغللة في العين، وحجزت نفسها في المنزل، وبعد عودتها بأسبوع تلقت اتصالا من شخص في 105 يطمئن على حالتها الصحية، بسبب ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا على الطائرة نفسها التي جاءت عليها، فقالت له إنها تشعر بالتعب، لكنها ترجح أن يكون هذا بسبب حالة نفسية.

وتابعت: "قال لي لو ظهرت أعراض كحة أو ارتفاع في درجة الحرارة حتى 38 درجة ونصف اتصالي بِنَا، وبالفعل حدث هذا وقمت بالاتصال ووعدوني، بإرسال طبيب للكشف علي، لكن لم يحضر أي شخص، وكنت أعاني من الراية الشديدة وصعوبة في التنفس، ولهذا تواصلت مع الدكتور خالد مجاهد الذي وعد بإرسال سيارة إسعاف على الفور، وبالفعل وصلت سيارت الإسعاف وقمت برفع صورة وأنا داخل السيارة وشكرت خالد مجاهد".

وأكدت نقلها إلى مستشفى الحميات، وتوقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الأشعة والتحليل، وكان التقرير "اشتباه إيجابي لفيروس كورونا"، والتهابات شديدة على الصدر، وجرى حجازي في المستشفي وطلب مني دفع مبلغ 1500 جنيه؛ لأن القسم المجاني لم يكن فيه مكان، وسيجرى حجزي في القسم الاقتصادي.

وأوضحت: "مكنش معايا فلوس الان، لأَنِّي كنت نزلت في الإسعاف لا أرتدي سوا شبشب وبيجاما، وتوصلت مع خالد مجاهد الذي قال لي إن هذا الكلام غير صحيح ولا تدفعي أي فلوس".

وقالت: "عملت لايف وقلت على بعض السلبيات في المستشفى، وطالبت وزيرة الصحة بزيادة دعم المستشفى، حيث ان الإمكانات ضعيفة، وظللت أرتدي الكمامة لمدة 21 ساعة دون تغير، ولا يوجد أي صابون أو كحول في الحمامات، ولم أكن أسعى لتحقيق تريند".