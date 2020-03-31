عاجل.. مصدر بالصحة: نتيجة تحليل المطربة إيناس عز الدين "سلبية"

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة، سلبية نتيجة تحليل المطربة إيناس عز الدين، بشأن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها ستغادر مستشفى حميات إمبابة بعد قليل لعدم وجود أي أعراض عليها.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أنه جرت الموافقة على دخول المطربة المستشفى وإخضاعها للتحاليل لأنها قادمة من دولة أجنبية، مشيرا إلى أنها أساءت لنائب مدير المستشفى، وطلبت غرفة خاصة بشروط معينة، وهو ما تم الاستجابة له، وتبين أنها ليست مصابة بالفيروس.

وأكمل: "المريضة دخلت المستشفى ودرجة حرارتها 37.4، وجرى أخذ عينة منها وتحليلها والتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد.