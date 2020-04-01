توزيع 12 ألف شريحة تابلت على طلاب الأول الثانوي في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، انتظام أعمال توزيع شرائح التابلت بالمدارس التي تم تخصيصها لتوزيع الشرائح بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتخفيف الزحام والتكدس أمام مقر التوزيع بالشركة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ أن الطلاب الذين سيحصلون على الشرائح عددهم 14 ألف و56 طالبًا وطالبة، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالامتحان التجريبي الإلكتروني المزمع عقده اعتبارًا من 5 أبريل الجاري.

ووجه المحافظ منذ يومين بتخصيص 8 مدارس لتوزيع الشرائح، وهي الشهيد غريب عبد التواب بالواسطى، والشهيد أحمد محمد كامل بناصر، والشهيد هشام طعمة ببني سويف، ومحمد مبروك خطاب شرق النيل، وإهناسا الثانوية بنات، وفاطمة الزهراء بنات ببا، وعبد الحميد عبد الحفيظ بسمسطا، والشهيد عصام سالم بنات بالفشن.

واطمأن محافظ بني سويف خلال الجولة على اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب وأولياء الأمور، وتوفير مقاعد انتظار كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم حفاظًا على عدم التكدس والاختلاط، مطالبًا بأهمية توعية الطلاب بالالتزام بهذه الإجراءات الوقائية.

وذكرت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه تم حتى اليوم تم توزيع 12 ألف و85 شريحة من مستهدف 14 ألف و56 بنسبة توزيع 88%.

وأضافت وكيل المديرية أنه طبقا لخطة المديرية التي اعتمدها محافظ بني سويف ، فقد بدأت أعمال توزيع شرائح التابلت منذ الاثنين الماضي لطلاب الصف الأول الثانوي، وتوافد اولياء الأمور للحصول على الشرائح، حيث تم التأكيد ومراعاة اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحمي العاملين وأولياء الأمور، ومنع التكدس والازدحام حفاظًا على صحة المواطنين.