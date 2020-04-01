"طلائع رأس سدر"يشاركون في تعقيم وتنظيم دخول أصحاب المعاشات مكتب البريد

شارك طلائع مركز شباب رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، في تعقيم وتطهير مكتب الخدمات البريدية بمدينة رأس سدر، تزامنًا مع بدء صرف معاشات شهر أبريل، بجانب تنظيم دخول كبار السن للمكتب.

وتقدم المحاسب علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، بالشكر لإدارة مركز شباب رأس سدر، على مساهمته الإيجابية في الإجراءات الاحترازية الجاري اتخاذها، للسيطرة علي فيروس كورونا المستجد.

وقال حسام مصطفى جودة، مدير مركز شباب رأس سدر، إن هذه المبادرة تأتي في إطار خدمة المجتمع، مؤكدًا وقوف مركز الشباب جنبا إلى جنب مع القيادات التنفيذية، لنشر الوعي بين المواطنين، للوقاية من فيروس كورونا.