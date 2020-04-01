طالب جامعي يروي تجربته مع التعليم عن بعد: وفرت الوقت والجهد

روى عبدالرحمن محمد، طالب جامعي بإحدى الجامعات الخاصة، تجربته في التعامل مع نظام التعليم عن بعد في الجامعة، بعد قرار وزارة التعليم العالي بتأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا.

وقال الطالب إنه فور إصدار القرار سارعت الجامعة بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتسجيل المحاضرات، وتم تخصيص قسم على الموقع الإلكتروني للجامعة للتعليم عن بعد.

وأضاف، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "الحياة"، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، أن أعضاء هيئة التدريس رفعوا فيديوهات للمحاضرات على موقع يوتيوب "أول ما القرار صدر لاقى إقبالا كبيرا".

وأشار إلى أنه من إيجابيات التعليم عن بعد، استخدام تقنيات حديثة محببة للطلاب، كما توفر الوقت والجهد لطلاب المحافظات، إضافة إلى أنه من خلال الفيديوهات يمكن إعادة الشرح أكثر من مرة.

وأكد أنه يتم التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس بسهولة، حيث يتم إضافة الأسئلة في "الكومنتات" ويرد عليها عضو هيئة التدريس، "زمان مكنش فيه تفاعل بين الدكتور والطلاب".