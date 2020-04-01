رئيس الحكومة التونسية يقر بنجاعة إجراءات التعاطي مع انتشار  كورونا

أكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ اليوم على نجاعة الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني للتعاطي مع أزمة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وأشار الفخفاخ، خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء التونسيين اليوم إلى أن من أهم هذه الاجراءات احداث هيئة مواجهة كورونا واقتناء التجهيزات اللوجستية والحمائية الضرورية للإطار الطبي وشبه الطبي ومقترحات اللجنة العلمية في الجانب الوقائي والصحّي.

وناقش الوزراء قرار التمديد في فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وعدداً من الإجراءات الإضافية التي ستعلن عنها الحكومة لاحقًا لمزيد تفعيل الخطة لمجابهة انتشار الوباء والحدّ من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على البلاد، إضافة إلى قرار أعضاء الحكومة التبرع بنصف رواتبهم لشهر إبريل الجاري، لفائدة صندوق مواجهة الكورونا 1818.

وكانت وزارة الصحّة التونسية سجلت في وقت سابق، اليوم، 30 حالة إصابة جديدة بالوباء ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالبلاد إلى 423 حالة مؤكدة و 12 حالة وفاة .

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في لقاء صحفي عقدته اليوم: إنه كُشفت الحالات الجديدة بعد إجراء 550 تحليلاً مخبرياً من بين 4456 تحليلاً منذ بداية ظهور الوباء بالبلاد.

واشارت بن علية، أن أكثر حالات الإصابة سجلت بمحافظة تونس بـ 104 حالات، موضحة أن كل حالات الوفاة كانت تعاني من أمراض مزمنة كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

إخضاع أكثر من 18 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي

وتابعت المسؤولة التونسية قائلة، إنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين، أخضع 18634 شخصاً للحجر الصحي الذاتي، من بينهم 15374 أتموا فترة المراقبة الصحية و3161 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.