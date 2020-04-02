عاجل.. 884 حالة وفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة حصيلة يوم واحد

أعلنت جامعة جون هوبكنز الأمريكية وفاة 884 حالة بفيروس كورونا حصيلة يوم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستواجه "أسبوعين مروّعين" بسبب أزمة فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، كما ذكر أنه لا يستبعد إمكانية إلغاء الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتخطت الولايات المتحدة، مساء أمس، عتبة 200 ألف إصابة بكورونا المستجد، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز المعتمدة مرجعًا في رصد هذه الإصابات على الأراضي الأمريكية.

وقالت الجامعة، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن حصيلة وفيات الوباء بلغت 4,361 حالة في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس مع 203,608 إصابات مسجلة.

وولاية نيويورك هي بؤرة الوباء في الولايات المتحدة مع تسجيلها 1900 وفاة على الأقل، وفق حاكمها آندرو كومو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".