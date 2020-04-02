روشتة نصائح من جراح أورام مصري في ألمانيا لمرضى السرطان في زمن كورونا

قدم الدكتور هشام عاشور، جراح الأورام العالمي ومدير مستشفى إيسارليون بألمانيا، نصائح لمرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة في زمن كورونا، وذلك خلال فيديو عرضه الإعلامي أحمد فايق ببرنامجه " مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة " dmc".

وقال "عاشور"، إن السيدات المصابات بسرطان الثدي أو أورام في الجهاز التناسلي أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وتكون مضاعفات كورونا لديهن أعلى من السيدات غير المصابة بالأورام، حيث إن علاج الأورام السرطانية يتم من خلال عدة إجراءات مثل إجراء عملية جراحية ثم علاج الكيماوي ثم علاج إشعاعي وغيره من دورة العلاج، مؤكدًا أن علاجات السرطان تؤدي إلى نقص المناعة وبالتالي يجب على هؤلاء السيدات اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يفترض أن يأخذها الجميع ولكن يجب أخذها من تلك السيدات بشكل أقوى.

وأوضح جراح الأورام العالمي ومدير مستشفى إيسارليون بألمانيا، أنه لا ينصح أبدًا هؤلاء المرضى بتأجيل أو تأخير علاجهم من السرطان سواء العمليات أو جرعات الكيماوي، حيث إن العلاج الكيماوي يدخل في وقت معين على الخلية السرطانية وقت نموها ليتم القضاء عليها نهائيًا، وهي عملية مركبة وليست سهلة، ويجب أخذ كل الجرعات في الأوقات المحددة لها، فلا يجوز التأخير.

وتابع: "لازم نأخذ الاحتياطات الضرورية والتدابير اللازمة للوقاية من كورونا، مثل عدم الاختلاط بأي شخص على الإطلاق، واتباع الإرشادات الصحية الكاملة، وعدم لمس الأنف أو الفم أو الوجه باليد، ومناقشة الطبيب المعالج الذي يقد يعطيها إرشادات أكثر، وربنا يشفي الجميع".