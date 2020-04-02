عاجل.. وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز الـ5000 حالة

تجاوزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية الـ 5 آلاف حالة، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حذر من أن الولايات المتحدة ستواجه "أسبوعين مروّعين" بسبب أزمة فيروس كورونا، كما ذكر أنه لا يستبعد إمكانية إلغاء الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتخطت الولايات المتحدة، مساء اليوم، عتبة 200 ألف إصابة بكورونا المستجد، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز المعتمدة مرجعًا في رصد هذه الإصابات على الأراضي الأمريكية.

وولاية نيويورك هي بؤرة الوباء في الولايات المتحدة مع تسجيلها 1900 وفاة على الأقل، وفق حاكمها آندرو كومو.