البيئة تدرّب 68 موظفا على التخلص الآمن من النفايات الطبية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا تضم 4 محاور، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأول يتمثل في التخلص الآمن من النفايات الطبية في المستشفيات، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، بوضع دليل إرشادي يتضمن شروط اختيار مسؤول النفايات الطبية، وكيفية تداول النفايات داخل المنشآت، عن طريق فصل النفايات الطبية عن العضوية.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية extra news، أنّ الوزارة تتعاون مع وزارة الاتصالات لإعداد موقع الكتروني يضم بيانات المنشأة الصحية، ومسؤول المنشأة الصحية، وما يتم تجميعه يوميا وكيفية التخلص منه.

وأشارت إلى أنّ الوزارة تتعاون مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لتفتيش المنشآت الصحية في المحافظات، ومتابعة العمل وتنفيذ الخطة، فضلا عن تدريب مسؤولي النفايات الطبية، موضحة أنّه تم تدريب 68 مفتش من الوزارة لتدريب مجموعات أخرى على الدليل الإرشادي.