وزيرة البيئة: تدريب الموظفين على التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة وضعت بروتوكول للتخلص من النفايات الطبية، من أجل مجابهة فيروس كورونا.

وأكدت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الوزارة دربت 68 شخصا، من جميع المحافظات، ليكونوا مدربين للموظفين الآخرين، على الطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات.

وأشارت فؤاد، إلى أن الوزارة أقامت موقع إلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل متابعة التخلص من النفايات الطبية الخطرة، والتأكد من وصولها لمكان دفنها، لافتة إلى أن الموقع سيرصد كميات المخلفات الطبية، ويتابع التخلص منها للتأكد من وصولها للمكان الصحيح، مؤكدة أنه سيتم تعيين موظف مسؤول عن التخلص من هذه النفايات في كل مستشفى.

وشددت وزيرة البيئة، على أهمية التخلص الآمن من النفايات الطبية الخاصة بمرضى فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع التخلص من النفايات الطبية، خاصة لمرضى فيروس كورونا.