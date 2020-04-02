7 منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توفير 7 منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والأساسية والمطهرات بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة قويسنا، مؤكداً استمرار توفير المنافذ بنطاق المحافظة لتوفير الاحتياجات الضرورية وبأسعار مناسبة في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، أنه جرى توزيع 2 من المنافذ المتنقلة بميدان المحكمة، و2 بجوار مركز الشرطة وموقف شبين الكوم بقويسنا، وكذا منفذين بقرية أجهور الرمل ومنفذ بقرية قويسنا البلد.