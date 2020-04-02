الناظر يتوقع اختفاء كورونا بنهاية أبريل: ارتفاع الحرارة سيوقف نشاطه

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إنّه متفائل بانتهاء فيروس كورونا مع نهاية الشهر الحالي، موضحا أنّ هذا التوقع مبني على أساس علمي، فهناك مدرستين علميتين لهما رأي مختلف بشأن توقعات القضاء على كورونا، أولهما أنّ ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على انتشار الفيروس، أما الأخرى فتؤكد أنّ درجات الحرارة المرتفعة توقف نشاط الفيروس.

وأضاف الناظر خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة EXTRA NEWS، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّه يتبنى النظرية العلمية الثانية، التي تتبنى فكرة أنّ ارتفاع درجة الحرارة سيوقف نشاط فيروس كورونا.

وأشار الناظر إلى أنّ فيروس كورونا يحيط به غلاف دهني يتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة، لافتا إلى أنّ درجة الإصابة بالفيروس في أفريقيا قليلة نظرا لارتفاع درجات الحرارة، طبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.