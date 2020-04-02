عمره 6 أسابيع.. وفاة أصغر مصاب بفيروس كورونا في العالم

توفي طفل يبلغ من العمر 6 أسابيع فقط في ولاية كونيتيكت، بسبب فيروس كورونا، ويعتقد أنه أصغر حالة وفاة مؤكدة من المرض في العالم، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ونقل الرضيع إلى المستشفى في حالة حرجة، الأسبوع الماضي، ولم يكن ممكنا إنعاشه، وأعلن حاكم ولاية كونيتيكت نيد لامونت، وفاة الرضيع، أمس، ولم تقدم أي تفاصيل أخرى غير ذلك.

وقال لامونت إنه يعتقد أن الرضيع هو أصغر طفل يفقد حياته بسبب الفيروس في جميع أنحاء العالم، مضيفا: "بالحزن المفجع اليوم يمكننا تأكيد وفاة الطفل الأولى في ولاية كونيتيكت المرتبطة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع: "جرى إحضار طفل حديث الولادة يبلغ من العمر 6 أسابيع من منطقة هارتفورد دون استجابة، إلى المستشفى في أواخر الأسبوع الماضي ولم يمكن ممكنا إنعاشه.. وأكد الاختبار الليلة الماضية أن المولود كان إيجابيا لـ "كوفيد - 19".

وأضاف: "هذا مفجع للغاية، نعتقد أن هذه هي واحدة من أصغر الأرواح المفقودة في أي مكان بسبب المضاعفات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، هذا فيروس يهاجم أكثرنا ضعفا دون رحمة.. ويؤكد أيضا على أهمية البقاء في المنزل والحد من التعرض لأشخاص آخرين".

وواصل قائلا في سلسلة من التغريدات: "حياتك وحياة الآخرين يمكن أن تعتمد عليها حرفيا.. دعواتنا للعائلة في هذا الوقت العصيب".

ويوجد في ولاية كونيتيكت الأمريكية نحو 3118 إصابة و69 حالة وفاة نتيجة لفيروس كورونا.