بالتعاون مع الأورمان.. التضامن تطلق "عمًر بيت يتيم" في الغربية

أطلقت مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية بمحافظة الغربية، اليوم، مبادرة "عمر بيت يتيم"، بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

يأتي ذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، تقديم خدمات طبية، ومساعدات عينية للأيتام.

وقال المحاسبة أماني النادي وكيل وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية في الغربية، إن المبادرة تستهدف دعم الأيتام توافقاً مع توجهات الدولة بعدم وجود تجمعات داخل المحافظة نظرا للمخاطر التي تواجهها بسبب انتشار فيروس "كورونا".

كما أكدت أن المبادرة سيجري إطلاقها تزامناً مع يوم اليتيم في الجمعة الأولى من أبريل، وتستهدف إصلاح االبيوت المتضررة من السيول، بالإضافة إلى تقديم مواد غذائية وخدمات صحية.

.