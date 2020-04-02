"التموين": احتياطي الزيت والأرز والسكر يكفي 4 أشهر.. و6 للحوم والدواجن

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توفير الاحتياطي الاستراتيجي الآمن من السلع التموينية والأساسية بالأسواق يأتي على رأس أولويات الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "dmc"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يتابعان الأمر مع وزير التموين بصورة يومية.

وتابع، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت والسكر والأرز والأقماح والبقوليات والشاي والسمنة، يكفي لمدة 4 أشهر على أقل تقدير.وأردف: "بالنسبة للحوم والدواجن والأسماك المجمدة والسكر يصل الاحتياطي الاستراتيجي إلى أكثر من 6 أشهر".