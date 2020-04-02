الوزراء: عايزين نحافظ على المواطن.. وعجلة الإنتاج يجب أن تستمر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الإجراءات التي تقوم بها الدولة مازالت مستمرة والحظر الجزئي ما زال مطبقا وسيستمر تطبيقه على مدار الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة "dmc"، أنه إذا سرنا على نفس المعدل والتزمنا سنتجاوز هذه المرحلة بنجاح.

وعن السيارات المتنقلة أوضح أن معظم هذه السيارات ستتوجه إلى مواقع الإنتاج: "زي ما عايزين نحافظ على المواطن ونتفادى التكدسات ونلتزم بالتواجد في المنزل بأكبر قدر ممكن، برضو عايزين نحافظ على عجلة الإنتاج، التي يجب أن تستمر".

وتابع: "كل المواقع الإنتاجية التي تلتزم بالاشتراطات الصحية وزارة الصحة على استعداد بإيفاد هذه العربات المتنقلة لها، والتي تعمل كفرق طبية متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للعمال في هذه المواقع لضمان سلامتهم أثناء العمل في بيئة صحية، وإذا حدث أي طارئ صحي بينهم يكون هناك وحدة مجهزة من الإسعافات التي تقدم لهم من خلال هذه الفرق الطبية".

وأكد على أن هذه الفرق لها مردود سينعكس على الاقتصاد، وتمكن مواقع الأعمال المختلفة من الاستمرار على هذه الوتيرة.