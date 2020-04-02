فيديو.. سيارة ربع نقل تحمل متوفى بفيروس كورونا تثير غضب أهالي بورسعيد

أثار فيديو متداول على صفحات "فيس بوك" ببورسعيد غضب المواطنين عن خروج جثمان مصاب بفيروس كورونا على سيارة ربع نقل مكشوفة دون إجراءات وقائية واحترازية في المحافظة التي تتصاعد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أظهر الفيديو عددا من الأشخاص يرتدون بالطو أزرق خاص بالمستشفى وكمامة ومعهم آخر بملابس عادية ينقلون جثة متوفى بفيروس كورونا إلى سيارة ربع من مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي ويسيرون في شوارع المحافظة حتى المقابر.

وتبين إنها حالة وفاة بفيروس كرورنا من مستشفى المبرة وتم نقلها بسيارة ربع نقل دون وجود سيارة مجهزة من المحافظة وردد مصور الفيديو "حسبي الله ونعم الوكيل ولكن إكرام الميت دفنه ونحن نسير في الشارع بحالة كورونا مكشوفة وسط الزحام لدفنها، والمصاب توفي في الخامسة من عصر أمس ولم نجد سيارة إسعاف تنقله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وماذا تريدون أكثر من ذلك ولولا إكرام الميت دفنه لوضعه أمام منزل المحافظ، ارحمونا يرحمكم ربنا، يا محافظ بورسعيد أخرج من مكتبك شوف اللي بيحصل في مستشفيات بورسعيد".

وانتهى الفيديو أمام المقابر وأدخل مسؤولو الطب الوقائي الجثة وأغلقوا باب المقابر، وأعلن الدكتور عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية ببورسعيد، أن هناك تعليمات من إسعاف بورسعيد بعدم نقل جثث متوفين بفيروس كورونا، كما أن سيارات دفن الموتى ترفض نقلهم، وأوضح أن الجثمان كان ملفوفا بكيس واقٍ عازل ممنوع فتحه ويسلم الجثمان للأهل في المدافن في وجود ممثلين من الإدارة الوقائية هناك لتأمين نزول ودفن المتوفى حيث يدفن بالكيس وبذلك يمنع انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات الوقائية تمت ولا داعي للخوف، ويطالب المواطنين بالالتزام بالتواجد في البيت والبعد عن أماكن التجمعات ونظافة الأيدي والتعليمات المتبعة للحماية من الفيروس.