وكيل اقتصادية النواب يطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع

تقدم النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع والمنتجات الموجودة بالأسواق، للتصدي لجشع التجار الذين يستغلون أزمة انتشار فيروس كورونا بشكل غير وطني أو حتي إنساني.

وقال "عبدالحميد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن التسعيرة الجبرية كانت مرفوضة في وقت سابق علي اعتبار أن الاقتصاد في الأصل حر، ولكن الوضع الأن استثنائي، ونحن في حالة حرب ضد هذا الفيروس، ويجب الحفاظ علي المواطنين، وعندما تعود الأمور لوضعها الطبيعي يمكن إلغائها مرة أخرى.

وطالب "عبد الحميد" بتطبيق قانون الطوارئ على التجار الذين يرفعون الأسعار ويخزنون السلع لتحقيق "أرباح حرام"، علي وصفه، علي حساب "المواطن الغلبان"، مطالبًا بتكثيف الرقابة علي الأسواق من جانب مباحث التموين لضبط المتلاعبين في الأسعار، وفتح باب التوظيف بها لسد العجز الموجود حتي يمكنها التواجد بقوة داخل الأسواق.