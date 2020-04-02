محمد رمضان يطرح البرومو الأول لمسلسل البرنس المقرر عرضه في رمضان

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو من البرومو الأول لمسلسل البرنس، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني هذا العام على فضائية 1 mbc.

وظهر في البرومو نجوم العمل ووجود خلاف فيما بينهم كأشقاء جمعهم المشهد حول الميراث، وتنازل الأب عن الميراث له، وأن بقية أشقائه ليس لهم حق فيه، وظهر الفنان محمد رمضان في آخر البرومو أثناء ارتدائه ملابس السجن.

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.