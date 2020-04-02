سلبية نتائج فحص فيروس كورونا لنتنياهو

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس، أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد الذي خضع له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جاءت سلبية.

ودخل رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الحجر الصحي، وذلك في أعقاب لقائه بوزير الصحة يعقوب ليتسمان الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية في تقرير على موقعها الرسمي أنه وبعد "تأكد إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان بمرض الكورونا، ستدخل البروفيسور سيجال صدتسكي، رئيسة خدمات صحة الجمهور إلى الحجر الصحي، وفقًا للتحقيق الوبائي الذي أجري بهذا الخصوص، بحيث تستمر بالعمل خلال هذه الفترة بواسطة الأدوات التكنولوجية المتاحة".

وأضافت الهيئة أن مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمانتوف دخل إلى العزل الصحي في أعقاب إصابة الوزير ليتسمان.

ولفتت الهيئة في تقريرها إلى وجود احتمال لدخول رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين إلى العزل الصحي.