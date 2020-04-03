"الإسكان": 4 ملايين عامل يعودون بكامل طاقتهم لمشروعات البناء يوم السبت

أكد عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن قطاع التشييد والبناء يصب في مصلحة صناعات كثيرة في مصر ويعتبر قاطرة تنمية مهمة تهم كل المواطنين، موضحا أن هذا القطاع يعتمد على خامات وصناعات ومواد بناء وحركة استيراد تؤثر بشكل مباشر في تشغيل العمال المصرية.

وأضاف عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير على قناة القاهرة والناس، الخميس، أن شركات المقاولات لم تتوقف عن العمل الفترة الماضية ولكن ما حدث بعض التأثر الطفيف بسبب الاجراءات الاحترازية وتطبيق مواعيد الحظر لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنهم راعوا هذه الأحداث خلال الفترة الماضية للحفاظ على استمرار أعمال قطاع التشييد وفي نفس الوقت الحفاظ على أرواح العمالة.

وأفاد عمرو خطاب، بأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالعمالة اليومية والمؤقتة خاصة خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء فقط يضم من 3.5 الى 4 ملايين عامل وفني ومهندس بشكل مباشر، وشركات المقاولات ترفض وقف العمل بسبب الخسائر التي ستؤدي إلى وقف الأعمال.

وتابع: "شركات المقاولات ستعود بكامل طاقتها العمالية الأولى بداية من يوم السبت المقبل مع التأكيد على وجود إجراءات احترازية بكامل الشروط تشمل وجود عيادات صحية وتعقيم المواقع للحفاظ على الحالة الصحية للعمال".