رفع مكافآت وميجابايتس مجانا.. ماذا قدمت الدولة للأطباء لمواجهة كورونا؟

تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يُسهم فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الاهتمام الذي يناله القطاع الطبي، تجسد في أكثر من طريقة آخرها جاء بالأمس، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف حاليًا بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.

من قبل رفع المكافآت، جاء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالاتفاق مع شركات المحمول الأربعة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكل شبكات المحمول شهريًا بالمجان.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما أمرالرئيس بصرف مكافآت استثنائية لجميع العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

وأدرجت الدولة الأطباء والممرضون ضمن الفئات القليلة المستثناة من حظر الحركة الجزئي، شريطة إبراز بطاقة التعريف الخاصة بهم، وهوية الأحوال شخصية لحاملها.