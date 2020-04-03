ضبط 239 شخصا لخرق حظر التجول بمحافظة القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على 239 شخصا لخرقهم حظر التجول، في الحملات المكبرة التي قامت بها مديرية أمن القليوبية عن طريق الأكمنة الثابتة والمتحركة التي شكلتها الفرق الأمنية على مستوى المحافظة، منذ السابعة مساء أمس وحتى الساعة السادسة صباح اليوم، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كان مصدر أمني بالقليوبية، قد أكد أن نسبة كبيرة من المواطنين بشتى قرى ومدن المحافظة، ملتزمون تماما بإجراءات حظر حركة المواطنين منذ بدء التنفيذ الأربعاء من الأسبوع الماضي وحتي الآن، ضمن إطار الإجراءات الإحترازية وقرارات مجلس الوزاراء لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث إن كافة حالات خرق الحظر التي تم ضبطها تم عرضها على النيابة التي قررت إخلاء سبيل عدد كبير منهم، وهو الأمر الذي يكشف عن وجود وعي كامل للمواطنين من أبناء المحافظة والتزامهم بالتعليمات.

فيما أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه من الملاحظ وجود التزام تام بقرارات الحظر في كافة مدن وقرى المحافظة، مشيرا أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية، لتطبيق قرار الحظر بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دوري في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.