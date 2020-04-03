جمعة: مصر امتنعت عن إرسال بعثة الحج 22 مرة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن مصر امتنعت عن إرسال بعثة الحج 22 مرة.

وأضاف جمعة خلال خطبته المٌذاعة عبر فضائية "dmc"، أنه في 1320 هجرية الموافق 1903 ميلاديا، انتشر وباء في مكة المكرمة، وحينها سأل الوزير الذي يحكم مكة أهل العلم عن جواز إلغاء الحج والعمرة، وبالفعل أصدر أمرا بإلغاء هذه الشعائر، وألف كتابا بعنوان "جواب الوزير في امتناع دخول مكة في الوباء الكبير".

وأوضح جمعة، أن الوزير خشي من اتخاذ قرار بتعطيل العمرة والحج، وانتظر جواب العلماء الذين أفتوه بجواز ذلك للحفاظ على صحة الناس.

وأشار إلى أن مصر امتنعت وقتها عن إرسال بعثة الحج، كما امتنعت عن إرسال بعثة الحج 22 مرة، أحدها كان عام 317 هجرية بسبب هجوم القرامطة على الحرم المكي ومنعهم للحج 40 عاما.