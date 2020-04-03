طرق تطهير المنزل عند الاشتباه في إصابة شخص بكورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، بعض الإرشادات التوعوية التي توضح الفرق بين تنظيف وتطهير المنزل، ويعد تنظيف وتطهير الأسطح من أفضل الوسائل للوقاية من فيروس كورونا، فالفيروس يعيش من ساعات إلى أيام على الأسطح الملوثة.

وتقدم " الوطن" فيما يلي الفرق بين التنظيف والتطهير، وكيفية التطهير في حالة وجود شخص مصاب، أو مشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفرق بين التنظيف والتطهير

ـ التنظيف: هو إزالة الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح فقط دون قتلها، ويفيد في تقليل أعداد الجراثيم وحظر انتشار العدوى.

ـ استخدام المواد الكيميائية لقتل الجراثيم على الأسطح، ويتم باستخدام الماء والصابون، وإضافة مكيال واحد من الكلور إلى 9 مكيال من الماء.

ـ يجب ارتداء قفازات عند تنظيف وتعقيم الأسطح الصلبة مثل الطاولات، الكراسي، مقابض الأبواب، مفاتيح الإضاءة، أجهزة التحكم عن بعد، المراحيض، المكاتب، والأحواض، على أن تتخلص منها على فور الانتهاء من عملية التنظيف.

ـ إذا كانت الأسطح متسخة يجب تنظيفها باستخدام الماء والصابون، قبل التطهير.

ـ في حالة الأسطح الناعمة المسامية، مثلا السجاد والستائر، فلابد من تنظيفها أولا بمواد التنظيف المعتاد استخدامها قبل عملية التطهير، ويفضل غسلها بالماء الدافئ، وتجفيفها.

ـ في حالة الملابس والمناشف والبياضات، يجب غسلها تحت درجة حرارة عالية، مع مراعاة عدم نفض الملابس المتسخة.

استخدام القفازات عند تنظيف الأسطح وتطهيرها

ـ لا تقم بنفض الملابس المتسخة، نظرا لكون هذا من شأنه تقليل انتشار الفيروس في الهواء.

ـ ضع بطانة لسلة الملابس التي تقوم بتجميع ملابس الشخص المشتبه إصابته بها، على أن تتخلص منها فور تطهير الملابس.

ـ تجنب غسل ملابس الشخص المحتمل إصابته مع ملابس الأشخاص السليمة.

ـ غسل الملابس تحت درجات حرارة عالية، مع إضافة المطهرات، وكي الملابس بعد غسلها.

ـ ضرورة ارتداء قفازات عند التعامل مع ملابس الشخص المشتبه إصابته، مع التخلص منها على الفور، وفي حالة عدم توافرها يجب غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت بالأمس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.