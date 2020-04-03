برلماني: دور الأحزاب في أزمة كورونا تقديم المساعدات الاجتماعية للناس

أكد النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، أن دور الأحزاب السياسي لا ينفصل عن الدور الاجتماعي في أزمة فيروس كورونا، ويقع عليهم دورا كبيرا في توعية المواطنين للوقاية من المرض وتعقيم دور العبادة والشوارع والأسواق والمحال التحارية، وحثهم على الالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة الوباء والحد من انتشاره في البلاد.

وقال عبد العزيز لـ"الوطن"، إن الدور الأكبر الذي يقع على الأحزاب في ظل الظروف الصعبة في مبادرات المساعدات الاجتماعية لمساعدة المواطنين الأكثر تضرراً جراء أزمة كورونا الذي يعاني منها جميع فئات المجتمع بلا استثناء، وتحفيز الجميع على التكاتف وتحمل المسؤولية ودعم الأسر الأولى بالرعاية من فئات العمالة المؤقتة وغير المنتظمة، بالتوازي مع جهود الحكومة ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأضاف أن جهود التلاحم بين النواب والأحزاب والقوى الشعبية مع الدولة في تنامي مستمر مع تطور تداعيات فيروس حول العالم كله، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأثر الحياة السياسية والبرلمانية فإن البرلمان حاول اتخاذ عدة إجراءات لتسيير الأمور والقيام بدوره حتى زوال الأزمة.

وأكد النائب، على أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وجه بمتابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين، وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضرراً من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العمالة غير المنتظمة.

وأكمل أنه طلب عرض تقارير دورية أسبوعية عليه حول الموضوعات المحالة إلى رؤساء اللجان في هذا الشأن، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات، وقيام كل من رؤساء اللجان، في حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر، لتنفيذ هذه التوصيات والإجراءات المناسب إتباعها للقضاء على انتشار الفيروس، في إطار الإجراءات التي اتخذها النواب للمساهمة في حل الأزمة، في ظل تعليق جلسات البرلمان.