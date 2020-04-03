محافظ البحر الأحمر: عناصر مغرضة وراء تأخر نقل العائدين من أمريكا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن عددا المصريين القادمين من الولايات المتحدة، وصلوا إلى مدينة مرسى علم، بلغ عددهم 575 مصريا بينهم 18 طفلا، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية لهم بمجرد وصولهم.

وكشف المحافظ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أزمة تأخر الأتوبيسات التي ستنقل العائدين للفنادق، موضحا أن القائمين على الشركة التابعة للأتوبيسات اتصلت به الساعة الثانية صباحا وأخبروه أن السائقين يشعرون بالقلق، متابعا: "قصة قلقانين متعديش عليا.. مين لعب في دماغهم؟"

وتابع المحافظ: "لما يكون الأتوبيسات جاهزة والشركة جاهزة وصاحب الشركة جاهز وبعد دة السواقين يقلقوا، دة حقهم، بس مفيش حد عنده كورونا".

وأوضح أنه نتيجة لهذا الموقف حصل تأخير قليل لنقل المصريين القادمين من الخارج لفنادقهم، "أقسم بالله ما فيه مسؤول مقصر في هذا الموضوع، وطلعت أتوبيسات من كل الاتجاهات لغاية ما غطيت الموضوع دة".

وأكد أن رئيس المدينة وممثلي وزارة الصحة والسياحة كانوا في استقبالهم، لافتا إلى أن العديد من مالكي الفنادق أخبروه أمس برغبتهم في استقبال العائدين من الخارج لمدة 28 يوما دون مقابل مالي، مؤكدا أن هناك أشخاصا مغرضة كانت وراء عدم نقل العائدين من الخارج.