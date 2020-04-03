بالصور.. حملة تفتيشية للجنة أوقاف البحر الأحمر على المساجد

قامت اليوم، لجنة تفتيشية بمديرية أوقاف البحر الأحمر، في حضور مدير الدعوة ومدير المتابعة، ومفتشو الإدارات، بالمرور على المساجد لمتابعة غلقها وتعليق صلاة الجمعة والجماعة بها، بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

من جانبه أكد الدكتور كمال أبوسيف، مدير أوقاف البحر الأحمر، في تصريح صحفي، اليوم، لـ"الوطن"، على تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف والتوجيهات الخاصة بغلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والاكتفاء بالآذان والتوجيه بصيغة "صلوا في بيوتكم ظهرا"، موضحا أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى.

وأشار "أبو سيف" إلى أن غرفة عمليات مديرية أوقاف البحر الأحمر، تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة لرصد أي مخالفات ومواجهة أي خروقات لتعليمات الوزارة، كما أن هناك غرف عمليات فرعية بالإدارات على مستوى مدن المحافظة، ومن خلال المتابعة والتنسيق مع جميع الجهات.

جدير بالذكر، أن مديرية أوقاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور كمال أبوسيف، حذرت من فتح المساجد خلسة لصلاة الجماعة، مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع المخالفين واتخاذ إجراءات رادعة والتأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين ومفتشي العموم، بمتابعة موضوع غلق المساجد بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.