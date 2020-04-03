محافظ البحر الأحمر: أدخلنا 15 عائدا من السعودية إلى الحجر الصحي بسفاجا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك أفواجا سياحية ترفض مغادرة المحافظة، كما أن هناك 7 آلاف أجنبي مقيمون في الغردقة، مؤكدا أنه لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وأضاف المحافظ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 15 عاملا مصريا قادمون من السعودية تم إدخالهم الحجر الصحي بمدينة سفاجا.

وأكد أن الوضع الصحي في المحافظة "زي الفل"، ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس، ولكن هناك حالة ظهرت أول أمس، موضحا أن الحالات التي تظهر تكون من المخالطين لحالات إيجابية.

ونفى ظهور حالات مصابة بالفيروس داخل فنادق المحافظة، "كان فيه حالة واحدة ومكنتش في أحد الفنادق، كانت في حتة داخل مرسى علم، واسمحلي مقولش عليها"، موضحا أن الحالة تعود لشخص قادم من الأقصر، واتخذت معه الإجراءات، وتم نقله لمستشفى العزل في إسنا، مؤكدا أنه لا توجد إصابات لأشخاص مقيمين بالمحافظة.