خليك في البيت.. زيارة افتراضية لـ"مننا" أجمل مقابر النبلاء بالأقصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتقدم "الوطن" فيما يلي الرابط الخاص لمشاهدة أولى الزيارات الافتراضية لمقبرة مننا وهي من أجمل مقابر النبلاء بالبر الغربي بمدينة الأقصر والتي تعود إلى الأسرة الثامنة عشر، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة مشاهدة الزيارة الافتراضية لمقبرة مننا

ـ لمشاهدة الجولة الافتراضية لمقبرة مننا من هنا.

ـ كما يمكن مشاهدة الجولة الافتراضية لمبرة مننا من خلال الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الآثار.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة الآثار والسياحة و شركائها من المعاهد و لمؤسسات العلمية والأثرية، حيث تقوم بنشر عدد من الزيارات الافتراضية لبعض المواقع الأثرية، أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين، وسيكون شعار هذه الزيارات

Experience Egypt from Home

Stay Home

Stay Safe

وتطلق الوزارة اليوم بالتعاون مع معهد البحوث الأمريكية بالقاهرة أولى الزيارات الافتراضية لمقبرة مننا وهي من أجمل مقابر النبلاء بالبر الغربي بمدينة الأقصر والتي تعود إلى الأسرة الثامنة عشر.