أخبار البنوك.. خلص تعاملاتك البنكية إلكترونيا وتجنب الزحام

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما توجهت الوزارات والهيئات الحكومية إلى إجراء جميع التعاملات إلكترونيا لتجنب الازدحام، كما ناشدت البنوك العملاء بالتوجه إلى استخدام الخدمات الإلكترونية لها.

وتستعرض "الوطن" خدمات الإنترنت البنكية المتاحة في عدد من البنوك كالتالي:

بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمة الإنترنت والموبايل البنكي للعملاء لتمكنهم من التمتع بإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان أينما كانوا، وكذلك متابعة الحسابات والبطاقات بأنواعها وإجراء المعاملات المصرفية والتي تتمثل في:

- ​فتح حساب إضافي بالبنك.

- ربط الودائع وشراء شهادات الادخار.

- عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

- طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية أو طلب إيقاف بطاقة مؤقت.

- سداد بطاقة ائتمان والتحويل بين الحسابات داخل البنك.

- إجراء طلب إصدار دفتر شيكات أو طلب إيقاف صرف شيك، وإضافة تعليمات بشكل دائم، وإعداد القوائم والتعليمات المفضلة.

بنك CIB

يقدم بنك CIB عدد من الخدمات الإلكترونية لإجراء المعاملات والتي تتمثل في:

الاطلاع على المعلومات

تمكن تلك الخدمة العملاء من متابعة حساباتهم على مدار الساعة باستخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي من خلال منظومة الخدمات البنكية عبر الإنترنت.

خدمة CIB internet Banking

تمكن تلك الخدمة العملاء من متابعة أرصدتهم والحسابات وبطاقات الائتمان والودائع والقروض وصناديق الاستثمار وحركة الحسابات و بطاقات الائتمان وصناديق الاستثمار وعرض وطباعة وحفظ الكشوف السابقة للحسابات وبطاقات الائتمان الشهرية والربع سنوية، متابعة الحسابات ذات الصلة بأنواعها المختلفة.

تنفيذ المعاملات البنكية

توفر تلك الخدمة أمن وحماية أكثر تتميز بها منظومة الخدمات البنكية عبر الإنترنت لتنفيذ معاملاتك البنكية المتنوعة، ومنها:

- التحويل بين الحسابات الشخصية المختلفة.

- التحويل لحسابات أخرى داخل البنك أو التحويل لأي حساب خارج البنك داخل وخارج مصر.

- سداد مستحقات بطاقاتك الائتمانية أو مستحقات بطاقات ائتمانية لعملاء آخرين.

- التبرع لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة لدى البنك.

- إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية آلياً.

تقديم الطلبات

يمكن من خلال تلك الخدمة تقديم مجموعة من الطلبات إلكترونيًا من خلال منظومة الخدمات البنكية عبر الإنترنت كالتالي:

- طلب دفتر شيكات لأي حساب جاري.

- طلب إضافة حسابات ذات صلة.

- طلب تحديث البيانات الشخصية لدى البنك.

-إرسال استفسارات أو شكاوى أو اقتراحات لممثلي خدمة العملاء.

- طلب تغيير حد بطاقة الائتمان الإضافية.

البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي عددا من الخدمات الإلكترونية وتتمثل في:

- خدمات ITM: تسمح تلك الخدمة للعميل التواصل مع ممثل البنك من خلال فيديو تفاعلي ويتم إدارتها من قبل صراف مركزي يتواصل مع العميل بالصوت والصورة، ومنها:

- السحب النقدي والذي يصل إلى 30000 جنيه مصري.

ـ إيداع نقدي يصل إلى 50000 جنيه مصري.

ـ إيداع شيكات البنك الأهلي للتحصيل (للأفراد).

الخدمات الذاتية

تسمح تلك الخدمة للعميل بالاشتراك أو طلب خدمات البنك بصورة أسهل من خلال الطلبات الإلكترونية، وذلك باستخدام الشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى إمكانية الدخول مباشرا لخدمة "الأهلي نت"، ومن هذه الخدمات:

ـ فتح الحساب للعملاء الجدد والقائمين.

ـ طباعه كشف الحساب.

ـ إصدار بطاقات الدفع المقدم.

ـ تحديث البيانات.

ـ اشتراك في خدمة "الأهلي نت".

ـ الاشتراك في محفظة الفون الكاش و الـNBE Pay.

ـ شراء واسترداد الشهادات.

ـ إصدار تعليمات مستديمة للبطاقات.

الخدمات المقدمة من خلال الشاشات التفاعلية تسمح بإجراء العميل لعدد من العمليات المصرفية وتتمثل في:

ـ الاستعلام عن منتجات البنك.

ـ مشاهدة الفيديوهات الترويجية والإرشادية للمنتجات.