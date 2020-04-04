إمكانية الشراء ببطاقات الدفع الإلكتروني.. تفاصيل شهادة بلادي السنوية

يقدم بنك مصر لعملائه شهادة بلادي السنوية بالعملة الأجنبية، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، يصرف كل 6 أشهر.

وتقدم "الوطن" فيما يلي تفاصيل شهادة بلادي السنوية، وفقا لما أعلنه البنك عبر الموقع الرسمي الخاص به، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

العملة التي تصدر بها شهادة بلادي

ـ تصدر الشهادة بالدولار الأمريكي.

خصائص شهادة بلادي السنوية من بنك مصر

ـ يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكي إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل.

ـ بدون تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من بنك مصر. يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من بنوك خارج مصر او عن طريق تحويل بنكي.

تفاصيل شهادة بلادي السنوية

ـ مدة الشهادة سنة.

ـ سعر العائد 3.25 %.

ـ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

ـ عائد ثابت طول مدة الشهادة.

ـ دورية صرف العائد، عائد سنوي يصرف كل 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ـ لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

ـ تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.