محافظ البحر الأحمر: بعض السائحين رفضوا المغادرة.."شايفين مصر أكثر أمنا"

قال اللواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة استقبلت 275 مصريا عائدا من الخارج وتم توزيعهم على فندقين من أفضل فنادق مرسى علم، وتم استقبالهم من أصحاب الفنادق وسيقيمون إقامة كاملة بالفندق وكل شيء متوفر لهم وكل شيء على مايرام بالنسبة لأوضاعهم، نافيا تحويل مرسى علم لمدينة للحجر الصحي، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن بعض الأجانب المتواجدين في مصر لا يرغبون في العودة لبلادهم "شايفين مصر أكثر أمنا ومحافظة الغردقة فقط بها 18 ألف مقيم أجنبي من جنسيات متنوعة.

وشرح حنفي أن معظم الوفود غادرت الأربعاء الماضي، وبعضهم فضل الاستمرار بالتواجد بمصر، لأنهم مستشعرين بالإجراءت الاحترارزية التي اتخذتها مصر، ومصر أكثر أمنا، ومصر كانت أكثر وعيا من حكوماتها، "ومش عاوزين يمشوا".