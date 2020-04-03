مصر للطيران تدعو عملاءها حول العالم بضرورة البقاء في المنزل

واصلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران مشاركتها في حملة خليك في البيت، والتي دعت إليها العديد من المؤسسات والجهات حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوغيد 19).

وأطلقت الشركة مساء اليوم فيديو ثاني على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن لقطات لمجموعة من العاملين بمختلف شركات مصر للطيران تدعو فيه عملاءها حول العالم بضرورة الحفاظ على سلامتهم والبقاء في منازلهم، للسيطرة على انتشار هذا المرض ليتمكنوا من العودة والاستمتاع بالسفر مرة أخرى حيث تنقل مصر للطيران عملائها إلى العديد من الوجهات الدولية والداخلية.

وشار في الفيديو كل من الركب الطائر والصيانة والخدمات الجوية والأرضية والشحن الجوي والأسواق الحرة والصناعات المكملة ومستشفي مصر للطيران.