الأوقاف: مخالفو قرار الوزارة بغلق المساجد مغيبون ويحتاجون لتوعية

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الالتزام الكامل بغلق المساجد، استجابة تفوق كل تصور، ونعول عليها وعلى شعب المصري القوي، إلا بعض الثغرات والأشخاص الذين يعدون على أصابع اليد.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة"، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد عبر شاشة "الحياة"، تعليقا على الذين خالفوا قرار الوزارة أمام إحدى الزوايا بمنطقة حدائق أكتوبر: "قد يكونون مغيبين ويحتاجون إلى المزيد من التوعية، والنبي، صلى الله عليه وسلم، علمنا المكوث في بيتنا في هذه الفترة حتى لا تنتقل العدوى".

وتابع، أن النبي شرع الحجر الصحي للأشخاص والمجتمعات، والذي علمنا النداء لصلاة الجمعة هو الذي علمنا الحجر الصحي، ونحن في مؤسسات طويلة، وأقول "لهؤلاء الشرذمة"، ثقوا في مؤسسات الدولة، مشيخة الأزهر، ودار الإفتاء.

وواصل: "نحن أحرص من كل إنسان على فتح بيوت الله عز وجل، وآخر دولة التزمت بغلق المساجد كانت مصر".