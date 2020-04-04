2100 شخص خرقوا الحظر في 10 أيام بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية علي 2100 متهمون بخرق حظر التجول خلال 10 ايام منذ تنفيذقرار حظر حركة المواطنين في إطار الغجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كرونا المستجد من خلال الدوريات المتحركة والاكمنة الثانية التي شكلتها المديرسة لمتابعة مدي التزام المواطنون بقرار حظر التجول من السابعة مساءا وحتي السادسة صباحا.

فيما فرضت الاجهزة التنفيذية غرامات مالية علي 267 محلا خالفوا قرارات غلق المحلات في الفترة مابين الساعة الخامسة مساء وحتي السادسة مساء اخرهم اليوم 11 محلا بمركزي طوخ وكفرشكر خالف اصحابها قرارات الغلق الكلي للمحلات أمس الجمعة.

كان مصدر امني بالقليوبية قد اكد أن نسبة كبيرة من مواطني المحافظة بشتي قري ومدن القليوبية ملتزمون تماما بإجراءات حظر حركة المواطنين منذ بدء لتنفيذ الأربعاء من الأسبوع الماضي وحتي الأن في إطار الإجراءات الإحترازية وقرارات مجلس الوزاراء لمنع تفشي فيروس كورونا حيث ان كافة حالات خرق الحظر التي تم ضبطها وتم عرضها علي النيابة التي قررت إخلاء سبيل عدد كبير منهم وهو الأمر الذي يكشف عن وجود وعي كامل للمواطنين من ابناء المحافظة وإلتزامهم بالتعليمات

فيما أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه من الملاحظ وجود التزام تام بقرارات الحظر في كافة مدن وقري المحافظة مشيرا أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار الحظر بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.