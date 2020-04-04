احترف التصوير بالبيت... Nikon تطرح محتواها مجانا "أون لاين" لآخر أبريل

أعلنت Nikon فتح منهجها الكامل في دروس التصوير الفوتوغرافي مجانًا "أون لاين" حتى نهاية شهر أبريل، ويتضمن هذا المنهج أساسيات التصوير ويقدم كل درس بمعلومات قيمة من قبل مصور محترف لمساعدتك على التقاط صور أفضل.

وتغطي بعض الدورات التدريبية منتجات خاصة بشركة Nikon، لذا حتى إذا لم يكن لديك كاميرا نيكون، يمكنك الالتحاق بهذه الدورات عن طريق الانتقال إلى موقع نيكون الرسمي من هنــــــا، وتحتاج فقط إدخال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني قبل أن تتمكن من عرض الفصول الدراسية، ويمكنك الاستفادة من الدورات عبر الرابط: https://www.nikonevents.com/us/live/nikon-school-online/?fs=y.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الدورات المتاحة على النحو التالي:

إنشاء محتوى فيديو باستخدام Z 50

تستطيع تعلم كيفية تصوير الفيديو بسهولة باستخدام كاميرات نيكون عن طريق استخدام Z 50، حيث تعرض لك الدورة طرقًا بسيطة تستخدمها لإنشاء مقطع فيديو لسرد القصص، سواء تم تكليفك بتصوير مشروع يضم أشخاصًا أو منتجًا أو مدونة فيديو، كما ستناقش اختيار العدسة، وحركات الكاميرا، والنصائح والحيل الإبداعية الفائقة، ورواية القصص، والصوت، وإعدادات الكاميرا.

بدء استخدام كاميرا DSLR من نيكون

تخطى منحنى التعلم واشعر بالراحة مع كاميرا DSLR الجديدة من نيكون في غضون 15 دقيقة فقط، ستكون في طريقك لالتقاط ومشاركة صور مذهلة ومقاطع فيديو فائقة الدقة.

تصوير الأطفال والحيوانات الأليفة

تعرف على أسرار التقاط الصور الشخصية عن طريق التعرف على كيفية الحصول على تعبيرات حقيقية من الأطفال والحيوانات الأليفة، وكيفية إنشاء أوضاع تبدو مظهرها طبيعي، وكيفية طمس الخلفيات بهدوء، وضبط الكاميرا.

التدريب العملي على SB-5000 Speedlight

اكتشف إمكانيات الإضاءة الجديدة باستخدام فلاش Speedlight للتحكم بالراديو SB-5000.

أساسيات التصوير

تحكم في التصوير الفوتوغرافي الخاص بك، حيث سيساعدك مدرس مدرسة نيكون المحترف على تجاوز الوضع التلقائي للكاميرا وإتقان أساسيات التصوير الفوتوغرافي، من خلال التفسيرات المتعمقة لكل موضوع متبوعًا بالعروض التوضيحية العملي، ستتعلم المهارات اللازمة لنقل التصوير الفوتوغرافي إلى المستوى التالي - بغض النظر عن نوع أو ماركة الكاميرا التي تستخدمها.

البورتريه البيئي

سيعلمك سفير نيكون كيفية تحديد صورة بيئية تكشف قصة عن موضوعك في بيئتهم، وذلك عن طريق إنشاء صور بيئية باستخدام فلاش Flashlight المتاح، وكيفية اختيار العدسة المناسبة للصورة وأفضل طريقة لتوجيه أهدافك بطريقة واضحة وإيجابية تبني الثقة بينك.

فن صنع مقاطع الفيديو الموسيقية

تتعرف في هذه الدورة على النصائح والتقنيات التي تحتاجها لرفع كفاءة إنتاج الفيديو، حيث سيعلمك صانع الأفلام والمصور وسفير نيكون كريس هيرشمان أساسيات إنشاء مقاطع الفيديو الموسيقية، وهي المفاهيم التي تترجم إلى كل جانب من جوانب صناعة الأفلام.

ما وراء أساسيات التصوير الفوتوغرافي

تستطيع تجاوز الأساسيات للحصول على فهم حقيقي لكيفية عمل الكاميرا وكيف يمكنك الاستفادة من ميزات DSLR لزيادة إبداعك وإنشاء مجموعة متنوعة من الصور، من خلال سهولة فهم التفسيرات والعروض التوضيحية العملية، ستتعلم المهارات اللازمة لنقل التصوير الفوتوغرافي الخاص بك إلى مستوى مختلف تمامًا، بغض النظر عن نوع أو ماركة الكاميرا التي تستخدمها.

اكتشاف تصوير الماكرو

سوف تتعلم التقنيات والأسرار الخاصة بعمل صور ماكرو مذهلة للأشياء الكبيرة والصغيرة، عن طريق تعلم الطريقة المختلفة للرؤية، وإشراك عقلك الذي ستستخدمه لإنشاء صور ماكرو جميلة.

استكشاف التصوير الفوتوغرافي الديناميكي للمناظر الطبيعية

تساعدك الدورة التعرف على تقنيات صياغة صورة المناظر الطبيعية الجميلة.