أديب عن الأسواق الشعبية: في ناس بتعرض البلد للخطر عشان 2 كيلو طماطم

انتقد الإعلامي عمرو أديب، بعض مظاهر عدم الالتزام في الشارع المصري، بإجراءات الدولة الاحترازية التي تهدف إلى تقليل التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "اللي مش فاهمه الناس اللي بتستعبط وبتعمل حاجة غلط، بتعرض حياتها وحياة القريبين منها والبلد للخطر عشان 2 كيلو طماطم"، حيث علق على صور من أسواق محافظة السويس، عرضها في برنامجه.

وتابع: "الناس دي مش معانا ولا حاسة بالموضوع ومش عارفين إن في مصيبة هتحصل على دماغنا لو كملنا كده". وأضاف أديب: "إحنا مش مستعدين نشيل جهلكم وإهمالكم ومش هنزل على كل شاب في الشارع وأقوله لو سمحت يبني ابعدوا عن بعضكم، أنا شايف ناس كتير في ملاعب الكرة، كرة إيه ؟ الإصابات كتير، كل مواطن هينزل يعدي على مواطن مواطن؟ في رعونة غريبة وفي ناس كتير مش حاسة بالمشكلة، ومش شايفة الحكاية".