أستاذ الفيروسات بـ"لوفان" البلجيكية: الحقيقة الوحيدة الثابتة حتى الآن لمواجهة كورونا البقاء بالمنزل

قال إيمانويل أندريه أستاذ الفيروسات بجامعة لوفان ببلجيكا والمتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأزمات إن الجامعة تعمل على عدة تجارب لتجد مصل لفيروس كورونا، وقريبا جدا سيتم البدء في التجارب على الفئران وإذا نجحت سيتم البدء في التجارب السريرية.

وأضاف أندريه، في فيديو لبرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة صدى البلد"، أن العمل على إيجاد المصل سيحتاج أشهر طويلة للتوصل للنتائج المطلوبة، وإذا نجحت التجارب سنعطي الحق لشركات الأدوية في العالم للإنتاج الفوري "لانسعى للمكاسب المادية".

وتابع أندريه أن "هناك اجتهادات كثيرة ومحاولات أكثر ولكن الحقيقة العلمية الوحيدة الثابتة حتى اللحظة لمواجهة الفيروس هو البقاء بالمنازل وعدم الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها كل دولة يعرض المجتمع للخطر".

واستكمل أندريه: "دول شمال أوروبا تحتاج لستة أسابيع إضافية قبل العودة التدريجية وكل شئ قابل للتغيير، ونبقي على الحجر الصحي الكامل والشامل حتى 19 من أبريل وسيمتد للثالث من مايو، لأن الأرقام مخيفة حتى الآن".

واستطرد أن الفتاة الصغيرة التي توفت بسبب كورونا كان صدمة للجميع حيث تدهورت حالتها الصحية ونعمل على البحث عن ماذا حدث للفتاة: "اطئنوا حالة نادرة جدا والفيروس لم يحدث له أي تحورات".