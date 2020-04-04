أديب يهاجم المصلين في مسجد أكتوبر: هم السفهاء اللي هيضيعونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزارة الداخلية أبلغته أنها ألقت القبض على المسؤول الذي أقام الصلاة أمام أحد الزوايا في منطقة حدائق أكتوبر.

وسخر أديب من الواقعة، قائلا: "بقنيا عاملين زي دار أبي الأرقم، تعالى هنخليك تصلي، ليه يا جماعة؟! خيرا فعلت وزارة الداخلية، دي جريمة، هم الدولاء السفهاء منا اللي هيضيعونا".

وأضاف أديب خلال حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "في الحاجات دي بلاش رحمة، عشان لما يتعرف إنه اترزع حكم محدش هيعمل الكلام ده تاني، محدش هيبتزنا وهيقول أصلنا كنا بنصلي، ربنا مقلش كده، مقلش تنزل تقتل عباده".

وتابع: "هو الجامع ده فضله أكبر من الكعبة؟!، جامع أكتوبر أقوى من الكعبة؟!، الأزهر والإفتاء وكل الشيوخ قالوا صلوا في البيت".