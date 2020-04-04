درجات الحرارة اليوم السبت 4-4-2020 في محافظات مصرية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات حيث ستشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما وعن الوجه البحري، فمن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، بوجود شوائب عالقة نهارا ورياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية، مع وجود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، مع وجود رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة ببعض المناطق.

أما عن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فمن المتوقع أن تشهد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، برياح نشطة بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، ورياح معتدلة، وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة ومحافظات الجمهورية

القاهرة 35 20

الإسكندرية 31 19

مطروح 32 20

سوهاج 36 20

قنا 37 21

شبين الكوم 21 35

طنطا 20 34

دمنهور 21 34

بلطيم 18 32

السلوم 22 33

سيوة 22 37

بورسعيد 19 29

دمياط 19 30

الزقازيق 18 31

الإسماعيلية 13 36

السويس 20 36

العريش 18 30

رفح 17 29

رأس سدر 20 32

نخل 14 34

نويبع 21 33

طابا 19 30

كاترين 13 27

الطور 18 30

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 23 31

مرسى علم 22 32

الفيوم 20 35

بنى سويف 20 36

المنيا 19 36

أسيوط 19 36

سوهاج 20 36

قنا 21 37

الأقصر 21 37

أسوان 23 38