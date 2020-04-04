رئيس مدينة زويل: ابتكرنا جهاز تنفس صناعي يخدم 7 مرضي في آن واحد

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن الجامعة صممت نظام تنفس نصف آلي يعمل بالمرحلة ما قبل العناية المركزة، وأوضح: "الجهاز نموذج بحثي سيكتمل خلال الأسبوع المقبل، وسيتم تحويله لنموذج كامل على أن يجري شريك صناعي عمليات تصنيعه".

وأكد أن الأستاذة والطلبة في مدينة زويل ابتكروا جهاز تنفس يستخدم بالمرحلة الانتقالية حتى يدخل المريض العناية المركزة للمستشفى، ويغذي الجهاز 7 مرضي في آن واحد.

وأضاف "صدقي"، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وفي حال رصدت زيادة بحالات الإصابة بفيروس كوورنا المستجد (كوفيد 19) سيكون هناك زيادة بعدد أجهزة التنفس الصناعي "المعقدة"، موضحا أن المريض عندما يجري نقله للمستشفى عبر سيارة إسعاف يحصل فيها على تنفس صناعي خلال الوقت المستغرق للنقل للمستشفى.