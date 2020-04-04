رئيس مدينة زويل: ابتكرنا جهاز تنفس جديد ينتج بمكونات متاحة محليا

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن طلاب الجامعة قد ابتكروا جهاز تنفسي جديد يتم تجميعه بسهولة وباستخدام عددا من الموارد والمكونات المتاحة بالسوق المصري.

وأضاف "صدقي"، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد"، أمس، أن طبيعة مدينة زويل، تعتمد على التعلم من أجل المواطنة، حيث تعمل على بحث أزمات المجتمع وحلها، موضحا أن الأبتكار ليس الأول الذي تنتجه الجامعة، ولكنها دائما ما تسعى لحل الأزمات المصرية عبر الابتكارات.

وأكد أن خريج جامعة زويل لا يبحث عن وظيفه ولكنه يخلقها بنفسه: "الخريج بيقود المجتمع للأمام مش مجرد بياخد شهادة وخلاص"، مشيرا إلى أن الجامعة تعطي برامج للدكتوراة والماجيستير بشكل حديث جدا مثل هندسة النانو تكنولوجي وهندسة البيئة وهندسة الطاقة الجديدة والمتجدده وهندسة الفضاء: "كل التخصصات دي جديده على المجتمع عندنا، ولكنها متطلبات الثورة الصناعية الرابعة".