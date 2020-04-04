برلماني يطالب بمعاملة الأطباء المتوفين جراء كورونا كـ"شهداء"

طالب الدكتور مكرم رضوان عضو اللجنة الطبية بمجلس النواب، بإصدار قانون عاجل لمعاملة المتوفين من الأطباء أو الممرضين في القطاع الطبي بسبب فيروس كورونا، بشكل مساوي لشهداء الشرطة والجيش بشأن كل الامتيازات المالية الخاصة بهم.

وأضاف "رضوان"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنَّ المعاش الحالي للأطباء والعاملين في القطاع الطبي يتراوح ما بين ألف إلى ألفي جنيه، مؤكّدًا أنَّ هذا المبلغ لا يكفي لإعالة أسرة، كما أنَّه لا يوازي العمل الكبير الذي يؤديه القطاع الطبي حاليًا.

وناشد عضو مجلس النواب، المفتي وشيخ الأزهر، ووزير الأوقاف ووزير المالية، والحكومة بضرورة دعم هذا المشروع وبشكل عاجل هذة الأيام، متابعا "لأنّها تعتبر رسالة طمأنة أخرى يجرى إرسالها لجميع العاملين في القطاع الطبي".

وتابع رضوان، أنَّ اللجنة الطبية في البرلمان تناقش الكثير من المشروعات المتعلقة بالقطاع الطبي، مثل تعديل قانون كادر المهن الطبية، خاصة المادة 19 التي تؤكّد انَّ المتمتعين بالكادر لا يحصلون على أي مزايا مالية أخرى، وأيضا البند 16 الذي يركز على أن "بدل السهر" محدد بسقف مالي محدد لا يزيد على 15 جنيهًا، وبدل العدوى البالغ 19 جنيهًا، مبينًا أنَّ كل هذا سوف يناقش بعد انتهاء الأزمة، بحيث يكون لهم مقابل مالي مقابل العمل الذي يؤدي بالفعل.

وأوضح أنَّه سيجرى أيضًا مناقشة قانون "المسؤولية الطبية" الذي يتعلق بخضوع الأطباء للتحقيق، في حالة حدوث خطأ طبي غير مقصود أمام جهة قانونية لها كل الاحترام والتقدير، ولكنها ليس لديها دراية كافية بالمور الطبية في أثناء عملية التحقيق، وهذا أحد أسباب هروب الأطباء من التخصصات المهمة، مثل المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والعناية المركزة، وجراحات المخ، والتخدير، والسعي للتخصص في الأمراض الجلدية، أو المعامل، اي التخصصات التي لا تعرض الأطباء لأي قلق.