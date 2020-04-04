"الأعلى للثقافة" يقدم محاضرات مترجمة بلغة الإشارة "أون لاين"

في إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرر المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي - ترجمة سلسلة محاضرات (ثقافة أونلاين) إلى (لغة الإشارة)، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تسهيل تقديم الخدمة الثقافية إلى المهتمين من ذوي الهمم من ضعاف السمع.

ويتم بث المحاضرات في تمام الثالثة عصرًا يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ويحاضر بها عدد كبير من أعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة المتخصصين في شتى المجالات الثقافية.

ويساهم في ترجمة المحاضرات عدد من المتطوعين في مجال العمل العام.