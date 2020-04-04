بسبب كورونا.. الأوقاف تمنع موائد الرحمن في رمضان

أكدت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها، خلال شهر رمضان هذا العام.

ودعت الوزارة في بيان لها، جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم، أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مع تأكي أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.

وتابع البيان: فيما يتصل بلجان البر التابعة للأوقاف فيقتصر الأمر فقط على دفع المبالغ النقدية من خلال الفيزا كارت دون سواها، وبالإجراءات القانونية المتبعة، ولا يسمح بغير ذلك هذا العام، تحقيقا للصالح العام وحرصا على الجميع.

وأضافت الأوقاف، يأتي هذا التنبيه المبكر حتى لا يقوم أحد ممن كانوا يقومون على الموائد في الأعوام السابقة بجمع أية أموال لحساب هذه الموائد، مع تأكيدنا أن صرف المبالغ النقدية أستر للفقير وأنفع له ولأسرته .

وأوضح البيان، أن من كان له جار فقير أو أسرة محتاجة وأراد أن يهدي لها ما يشاء من الطعام أو غيره فبر وصلة مطلوبان في هذا التوقيت، بل إننا ندعو إلى هذا البر ونحث ونشجع عليه لما يحققه من الألفة والمودة بين الجيران.