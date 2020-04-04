هدوء تام في الدقهلية.. والمسؤولون: فرصة لتنظيف الشوارع

التزمت المحال التجارية ووسائل النقل في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، بحظر التجوال الكامل، فيما خلت الشوارع من المارة.

وظهرت المناطق التجارية في المنصورة مغلقة تماما، تنفيذا لقرار الحظر، ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما رصدت "الوطن"، تحرك عدد من المواطنين في الشوارع، لم يتلزموا بالنداءات المستمرة من مسؤولي وزارة الصحة للحماية من فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن أوقات الحظر التي حددتها القرارات الحكومية المتخذة للحد من تواجد المواطنين، فرصة كبيرة لأجهزة المحافظة تمكنها من ممارسة عملها في رفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع الأتربة منها بالسيارات المكنسية.

وأضاف "مختار" في تصريح، أنه منذ صدور القرارات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، جرى وضع خطة نظافة شملت عددا كبيرا من الشوارع والميادين بنطاق مدينه المنصور، مشيرا إلى أنه جرى تثبيت بعض حاويات القمامة في شارع قناة السويس وتحسين النظافة بشارع سعد زغلول، بالإضافة إلى متابعة نقطة تجميع القمامة بأرض محلج الأقطان قبلي عزبة الصفيح وأيضا تطهير وتعقيم شارع قناة السويس ومنطقة جديلة وشارع الأمام محمد عبده، بمشاركة المجتمع المدني الذي وفر 50 ألف لتر كلور .

وأشار المحافظ انه تواصلت الجهود لأعمال الكنس ورفع الأتربة والغسيل والتطهير والتعقيم بنطاق الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة شملت منطقه ارض المعسكر بشارع الجلاء وشارع السيد سليم وشارع مستشفى الصدر وشارع الجلاء وشارع النخلة وشارع الجمهورية وشارع المشاية.

وأكد المحافظ أن الخطة يتم تنفيذها مستوى جميع المدن والأحياء والمراكز بنطاق المحافظة وان هناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقه من إنجاز حرصا على صحة وسلامه المواطنين.