كورونا يحاصر تعاملات الأوقاف النقدية.. الدفع للجان البر فيزا وليس كاش

قررت وزارة الأوقاف دفع المبالغ النقدية الخاصة بلجان البر التابعة لها عن طريق الفيزا بسبب وباء كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها: فيما يتصل بلجان البر التابعة للأوقاف فيقتصر الأمر فقط على دفع المبالغ النقدية من خلال الفيزا كارت دون سواها وبالإجراءات القانونية المتبعة، ولا يسمح بغير ذلك هذا العام تحقيقا للصالح العام وحرصا على الجميع .

وكانت الأوقاف ، قررت منع إقامة موائد الرحمن رمضان المقبل بسبب كورنا، ودعت الوزارة بعدم جمع أية أموال لحساب هذه الموائد، مع تأكيدنا أن صرف المبالغ النقدية أستر للفقير وأنفع له ولأسرته.

وتابع البيان: أما من كان له جار فقير أو أسرة محتاجة وأراد أن يهدي لها ما يشاء من الطعام أو غيره فبر وصلة مطلوبان في هذا التوقيت، بل إننا ندعو إلى هذا البر ونحث ونشجع عليه لما يحققه من الألفة والمودة بين الجيران .