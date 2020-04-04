منها رمضان والحج.. "كبار العلماء" بانعقاد دائم لحسم تساؤلات فقه النوازل

كشفت مصادر بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الهيئة في انعقاد دائم لبحث مقتضيات العصر والرد علي ما يتردد في الشارع المصري بخصوص فقه النوازل.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الهيئة تبحث المستجدات ويتم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهناك عدة قضايا يتم بحثها منها صيام شهر رمضان وأداء فريضة الحج، حيث ستنتظر الهيئة موقف المملكة العربية السعودية بخصوص الحج لأنها صاحبة الحق في تحديد الموقف.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم إرسال القضايا لأعضاء هيئة كبار العلماء للرد عليها، ثم يتم استقبال الآراء وجمعها بشكل علمي دقيق والتوصل للرأي الوسطي، ويتم اعتماد البيان الختامي من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رئيس الهيئة.